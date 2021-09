La guitare de Johnny Ramone vendue aux enchères pour près d'un million de dollars

Une guitare appartenant au légendaire musicien punk Johnny Ramone (1948-2004) a été vendue aux enchères aux États-Unis pour près d'un million de dollars. C'est ce qu'a annoncé lundi la maison de vente, RR Auction, située dans la ville américaine de Boston.L'instrument, qui a servi sur 15 albums des Ramones et lors de quelque 2.000 concerts, a atteint le montant de 937.500 dollars (environ 800.000 euros) lors de la vente, soit deux fois le prix attendu. L'acheteur de la guitare a souhaité garder l'anonymat. Johnny Ramone avait vendu la guitare à un ami en 1996, qui a ensuite prêté l'instrument au musée du Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland. Après 25 ans, il a ensuite décidé de s'en séparer. Les Ramones sont l'un des groupes punk les plus populaires de l'histoire de la musique. Le groupe new-yorkais est connu pour des classiques tels que "Blitzkrieg Bop" et "Rock 'n' Roll High School". (Belga)

