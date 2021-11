La Hongrie sans supporters lors du match en Pologne

Les supporters hongrois ne pourront pas assister en Pologne au prochain match de qualification de leur équipe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'instance dirigeante mondiale, la FIFA, a pris la décision au regard des violences commises lors du duel en Angleterre.La FIFA a déclaré lundi que "l'allumage de fumigènes et le manque d'ordre dans le stade - la conduite inappropriée des spectateurs" lors du match du 12 octobre à Wembley était à la base de cette interdiction. Les supporters hongrois ont affronté la police, qui était entrée dans la tribune pour arrêter un supporter pour un incident raciste présumé. Le match en Pologne est prévu pour le 15 novembre. La FIFA a également infligé à la Hongrie une amende de 75.000 francs suisses (71.047 euros). La Hongrie a également été frappée d'une interdiction d'accès aux spectateurs à domicile pour deux matchs (dont un avec sursis) en raison d'incidents racistes lors du match de septembre à Budapest, et a également été sanctionnée par l'instance européenne, l'UEFA, pour des incidents similaires lors des matchs de l'Euro 2020 en été. Par ailleurs, l'Albanie doit jouer son dernier match de qualification à domicile le 15 novembre à huis clos après que des supporters ont jeté des bouteilles en plastique sur des joueurs polonais célébrant un but lors de leur affrontement le mois dernier, qui a été interrompu pendant environ 20 minutes. La Pologne ne pourra pas compter sur ses fans lors de son dernier match à Andorre le 12 novembre, également pour sa mauvaise conduite lors du match à Tirana. L'Argentine a de son côté écopé de 30.000 francs suisses d'amende (28.430 euros) et d'une rencontre avec une jauge "limitée", non chiffrée pour l'instant, en raison du "comportement discriminatoire" de supporters lorsque l'Albiceleste a reçu l'Uruguay. Enfin, le Mexique devra s'acquitter de 100.000 francs suisses de pénalité (95.000 euros) et sera privé de public pendant deux rencontres, lui aussi sanctionné pour le "comportement discriminatoire" de supporters lors de la réception du Canada puis du Honduras en octobre. (Belga)