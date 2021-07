La Japonaise Momiji Nishiya, 13 ans, première médaillée d'or de l'histoire en skateboard

La Japonaise Momiji Nishiya, 13 ans, est devenue la première championne olympique en skateboard lundi à Tokyo. Ce sport effectue sa première apparition au programme olympique lors de ces JO 2020.Momiji Nishiya a remporté le street à l'Ariake Sports Park avec une note de 15.26 points pour devancer deux autres adolescentes. La Brésilienne Rayssa Leal (14.64), 13 ans aussi, a pris la médaille d'argent et la Japonaise Funa Nakayama (14.49), 16 ans, 3e, complète le premier podium olympique de l'histoire dans cette discipline. Lore Bruggeman s'est classée 11e en qualifications avec 9.27 points. Seul le top 8 allait en finale. Nishiya, médaillée d'argent aux Mondiaux cette année et qui fêtera ses 14 ans le 30 août, n'est pas la plus jeune championne de l'histoire des JO. Le record de précocité est détenu depuis 1936 par l'Américaine Marjorie Gestring, sacrée au plongeon à 13 ans et 267 jours. (Belga)

