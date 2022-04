La Journée du Patrimoine flamand a rassemblé 200.000 visiteurs

La 21e Journée du Patrimoine flamand, centrée sur l'enseignement et l'éducation a rassemblé quelque 200.000 visiteurs dimanche, annonce Faro, l'interface flamande pour le patrimoine culturel. Contrairement à la Journée monuments ouverts, qui met l'accent sur le patrimoine immobilier, la Journée du patrimoine se concentre sur le patrimoine culturel immatériel.Quelque 1.100 activités ont été organisées, selon Faro. Au programme, des démonstrations pédagogiques, des ateliers en tout genre et des balades à travers le patrimoine scolaire, ainsi que des activités familiales comme des escape rooms ou des visites de coulisses. Toutes les activités étaient gratuites. La Journée du patrimoine a également marqué le début de la première édition de la semaine dite de la Journée du patrimoine. Du 25 au 29 avril, élèves et enseignants des écoles primaires et secondaires néerlandophones recevront la visite de collaborateurs du patrimoine. La prochaine Journée du Patrimoine, le 23 avril 2023, sera consacrée au règne animal. (Belga)

