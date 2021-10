La justice ordonne le retour en Italie de l'enfant survivant d'un accident de téléphérique

Un tribunal israélien a ordonné lundi le retour en Italie d'un enfant, seul survivant d'un accident de téléphérique en mai ayant causé la mort de ses parents et qui avait été emmené en Israël par son grand-père maternel."Le tribunal a ordonné le retour du mineur à son lieu de résidence habituel en Italie et a condamné le grand-père à payer les frais et honoraires d'avocat d'un montant de 70.000 shekels (19.000 euros)", indique la décision de justice consultée par l'AFP. Âgé de six ans, Eitan Biran avait été confié par la justice italienne à sa tante paternelle - qui réside dans la province de Pavie, dans le nord de l'Italie -, après que ses parents ainsi que son petit frère et deux autres membres de la famille ont péri dans la chute d'un téléphérique survenue le 23 mai à Stresa, une station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur en Italie, faisant 14 morts. Eitan, qui avait été grièvement blessé, avait été confié à sa tante paternelle, tandis que la famille de sa mère, qui réside en Israël, avait un droit de visite. La justice italienne avait également ordonné la restitution de son passeport dont sa famille maternelle était en possession. Début septembre, l'enfant avait été emmené en Israël par son grand-père maternel à bord d'un jet privé, lors d'un droit de visite à l'issue duquel il était censé ramener l'enfant chez sa tante. La justice italienne a alors ouvert une enquête pour enlèvement. La famille maternelle d'Eitan Biran a rejeté les accusations d'enlèvement affirmant que les parents du garçon souhaitaient qu'il grandisse en Israël. Les parents d'Eitan, Amit Biran, 30 ans, et Tal Peleg, 27 ans, vivaient depuis plusieurs années en Italie où Amit était étudiant en médecine. (Belga)