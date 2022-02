La justice rejette la demande de nouveau procès de Ghislaine Maxwell

Le tribunal de New York a rejeté la demande de nouveau procès introduite par les avocats de Ghislaine Maxwell, reconnue coupable de trafic de jeunes filles mineures au bénéfice de son ex-compagnon Jeffrey Epstein, rapporte vendredi la chaîne d'information ABC.La fille du magnat britannique de la presse Robert Maxwell, âgée de 60 ans, a été reconnue coupable fin décembre de cinq des six chefs d'accusation qui pesaient sur elle, dont le plus grave, celui de trafic sexuel de jeunes filles mineures pour son ancien compagnon, le financier Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019. Sa peine est attendue pour le mois de juin. Mais ses avocats ont demandé début janvier un nouveau procès au motif qu'un des jurés aurait influencé le reste du jury en révélant avoir été lui-même victime de violences sexuelles, alors qu'il avait déclaré avant le procès ne jamais avoir subi de tels agissements. Le tribunal a rejeté la demande de Ghislaine Maxwell au motif que la cour ne peut tenir compte des déclarations publiques des jurés. La juge fédérale interrogera cependant le "juré 50" sous serment lors d'une audience prévue le 8 mars. (Belga)