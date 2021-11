La Juventus privée de Chiesa jusqu'à la fin de l'année

La Juventus devra se passer de Federico Chiesa jusqu'à la fin de l'année. L'ailier souffre d'une "lésion à l'ischio-jambier de la cuisse gauche", a annoncé le club italien dimanche.Chiesa est sorti blessé lors de la défaite 0-1 contre l'Atalanta samedi en championnat d'Italie. Son retour "est prévu après la pause de Noël", selon le communiqué du club italien. Chiesa manquera cinq matchs de championnat et un de Ligue des Champions, contre Malmo, la Juventus étant déjà assurée de la qualification pour les huitièmes de finale. Le dernier match de l'année est programmé le 21 décembre contre Cagliari. La Serie A reprendra ses droits le 6 janvier. Chiesa, 24 ans, compte 15 présences (11 en championnat et quatre en Ligue des Champions) pour trois buts (un en Serie A, deux en Ligue des Champions) cette saison. La Juventus a également indiqué que les examens réalisés sur Weston McKennie ont exclu des blessures au ligament du genou. Sa condition sera évaluée chaque jour. Avec déjà six défaites en quatorze journées, la Juventus pointe seulement à la huitième place du championnat, avec 11 points de retard (et un match en plus) que le duo de tête formé par Naples et l'AC Milan. (Belga)