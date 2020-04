La Laver Cup 2020 annulée pour éviter un conflit au calendrier avec Roland-Garros

L'édition 2020 de la Laver Cup, la compétition de tennis par équipes qui oppose l'Europe au reste du Monde, n'aura pas lieu, a annoncé l'organisation vendredi. Boston, qui devait accueillir le tournoi cette année, organisera donc l'édition 2021. "Cette décision a été motivée par les changements au calendrier international qui a créé des conflits avec d'autres tournois majeurs", a communiqué l'organisation.En raison de la pandémie de coronavirus, le monde du tennis est totalement à l'arrêt. Prévu du 18 au 31 mai, Roland-Garros aura finalement lieu du 20 septembre au 4 octobre. Les organisateurs avaient été vivement critiqués pour avoir pris cette décision unilatéralement. De nouvelles dates qui sont venues chevaucher celles de la Laver Cup, prévue du 25 au 27 septembre à Boston, et a poussé les organisateurs à consulter leurs partenaires avant de reporter la quatrième édition de la compétition. "Nous savons que nos fans seront déçus de devoir attendre une année de plus pour la Laver Cup à Boston. C'est la manière d'agir la plus responsable et nécessaire vu le conflit qui émerge au niveau du calendrier", a expliqué Tony Godsick, le président de la Laver Cup. Avec Wimbledon qui est annulé, Roland-Garros se déroulera une semaine après l'US Open. "C'est dommage de devoir reporter la Laver Cup mais c'est la meilleure chose à faire pour toutes les personnes concernées", a ajouté Roger Federer, qui a aidé à la création du tournoi. (Belga)

