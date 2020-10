La Lazio Rome en quarantaine après des tests positifs au Covid-19

La Lazio Rome, qui avait disputé mercredi son match de Ligue des champions à Bruges avec un effectif décimé, a annoncé samedi la mise en quarantaine de son équipe après des tests positifs au Covid-19."Quelques membres du groupe ont été testés positifs lors des examens menés vendredi", a annoncé le club laziale sur son site internet à la veille de son match à Torino. La Lazio ne précise pas le nombre ni l'identité des joueurs testés positifs mais c'est la première fois qu'elle confirme explicitement des cas de Covid-19 dans son effectif après avoir évoqué dans la semaine des tests "douteux". "Les sujets positifs ont été placés à l'isolement à leur domicile alors que l'équipe observera une période de quarantaine sous surveillance active de l'encadrement médical", ajoute le club de la capitale. Plusieurs titulaires, dont le buteur Ciro Immobile et les milieux Luis Alberto et Manuel Lazzari figurent parmi les joueurs qui n'avaient pas fait le déplacement à Bruges cette semaine en raison des résultats "douteux" enregistrés avant le départ. Malgré un effectif décimé par les blessures et ces absences liées au coronavirus (12 forfaits au total), la Lazio Rome avait obtenu un point en Belgique (1-1). De nouveaux tests sont prévus ce samedi afin "d'identifier les joueurs qui pourront jouer dimanche contre le Torino" pour le compte de la 6e journée de Serie A, a précisé la Lazio actuellement 12e du Championnat d'Italie. La Lazio enchaînera ensuite par un déplacement sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. . (Belga)