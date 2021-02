La légendaire marque d'armes américaine Colt rachetée par un fabricant tchèque

Le fabricant d'armes tchèque Ceska Zbrojovka (CZG) a annoncé jeudi qu'il rachetait le légendaire fabricant d'armes américain Colt, y compris son unité canadienne."CZG acquiert une participation de 100% dans Colt pour 220 millions de dollars (180 millions d'euros) en espèce et l'émission de 1.098.620 actions ordinaires CZG", a indiqué la société tchèque dans un communiqué. "Nous sommes fiers d'inclure Colt, qui est aux côtés de l'armée américaine depuis plus de 175 ans, dans notre portefeuille", a déclaré Lubomir Kovarik, président du conseil d'administration de CZG. Le patron de Colt, Dennis Veilleux, a qualifié la transaction "d'alliance puissante pour les deux marques et pour nos clients". CZG, qui emploie quelque 1.650 personnes en République tchèque, aux États-Unis et en Allemagne, fabrique des armes pour la police et l'armée, mais aussi des armes de sport et de chasse sous la marque CZ. Fondée par le légendaire inventeur et fabriquant Samuel Colt en 1836, Colt équipe les armées des États-Unis, du Canada et de bien d'autres pays. La firme produit également des armes de sport et de chasse. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.