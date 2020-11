La Lettone Kate Kreslina quitte Castors Braine pour finir l'année à TTT Riga

La joueuse lettone de Castors Braine Kate Kreslina ne reviendra pas en Belgique après la trêve internationale et retournera à TTT Riga, a annoncé mercredi le club letton qui a conclu un accord jusqu'à la fin de l'année avec possibilité de prolonger le contrat jusqu'à la fin de la saison.Kate Kreslina avait rejoint Castors Braine au début de la saison. Largement perturbé par la crise sanitaire, le championnat de Belgique a été interrompu mi-octobre et l'incertitude persiste quant à une date de reprise. Peut-être mi-décembre. La fédération doit encore définir les conditions d'une reprise suivant l'évolution de la crise sanitaire, la mise en place d'un protocole sanitaire et sa validation par les autorités compétentes. L'ailière lettone n'aura joué que trois matches pour les Brainoises et a choisi de retourner dans son club de TTT Riga en proie à quelques soucis d'effectif en raison de blessures. Au contraire de Castors Braine qui jouera l'EuroCoupe FIBA, à partir de janvier seulement, TTT Riga évolue en Euroligue. Kate Kreslina, 24 ans, 1m83, est pour l'heure avec son équipe nationale en qualifications pour l'Euro 2021. Arturs Stalbergs, le directeur général de TTT Riga, a remercié le président de Castors Braine, Jacques Platieau pour avoir trouvé un accord permettant à Kate Kreslina de retourner à Riga jusqu'à la fin de l'année 2020. Les ligues lettones et lituaniennes (qui jouent ensemble) sont suspendues jusqu'au 6 décembre, mais l'Euroligue se déroule pour sa première partie du 30 novembre au 5 décembre pour le club letton dans un groupe, organisé à Gérone en Espagne, avec Schio (Ita), Ekaterinbourg (et Emma Meesseman) et Gérone. (Belga)