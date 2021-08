La lettre d'adieu de Romelu Lukaku à l'Inter

Romelu Lukaku, de retour à Chelsea la semaine dernière, a publié une lettre ouverte aux supporters de l'Inter et au club interriste où il a passé deux saisons, dimanche sur les réseaux sociaux."Merci de m'avoir aimé comme l'un des vôtres. Merci de m'avoir fait sentir moi et ma famille comme à la maison à Milan. Merci pour votre soutient inconditionnel et votre amour tous les jours. Merci de m'avoir encouragé encore plus après la première saison", a écrit Lukaku, 28 ans, qui a quitté l'Inter après 95 matchs, 64 buts, un titre de champion d'Italie et un titre de meilleur joueur de la saison attribué par la Serie A "Quand je suis arrivé l'Inter, j'ai senti de suite que je ferais de bonnes choses pour ce club. L'amour et l'accueil reçu pour la première fois à l'aéroport de Malpensa a été le départ d'une magnifique histoire. Je me suis donné comme mission de ne jamais vous laisser tomber chaque fois que j'ai porté le maillot de l'Inter. Je me suis donné à 100% à chaque séance d'entraînement et à chaque match pour que vous soyez fiers. Notre première saison s'est terminée de la manière la plus difficile possible, mais vous, vous m'avez donné la force de continuer et nous l'avons fait en équipe. C'est pourquoi nous sommes devenus champions, ensemble". A San Siro, Lukaku a pris une nouvelle dimension. Deuxième de la Serie A et finaliste de l'Europa League la première saison, 'Big Rom' recevait le prix de Joueur de la saison en Europa League. La saison suivante, il menait l'Inter à la conquête d'un Scudetto qui manquait depuis 2010 en inscrivant 24 buts et délivrant 11 passes décisives. "J'espère que vous comprenez ma décision d'aller à Chelsea. C'est la chance de ma vie et je pense qu'à ce moment de ma carrière c'est la chance dont j'ai toujours rêvée. Une chose est sûre, c'est que je resterai toujours un Interriste parce que sans vous je n'aurais jamais été le joueur et l'homme que je suis aujourd'hui. Merci du fond du coeur". (Belga)