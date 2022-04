La Liga - Aitor Karanka nommé nouvel entraîneur de Grenade

Aitor Karanka est le nouvel entraîneur de Grenade, a annoncé lundi le club espagnol. Karanka aura pour mission d'assurer le maintien du club en Liga. Grenade occupe la 17e place avec 29 points, autant que Majorque, 18e et premier relégable.Karanka, 48 ans, a été l'adjoint de José Mourinho au Real Madrid entre 2010 et 2013. Il a ensuite débuté comme entraîneur principal à Middlesbrough (2013-2017) avant de passer par Nottingham Forest (2018-2019) et Birmingham (2020-2021). L'ancien international espagnol fera ses débuts sur le banc de Grenade mercredi contre l'Atlético Madrid de Yannick Carrasco. (Belga)