La Liga - Atlético Madrid: Diego Simeone positif au nouveau coronavirus et en quarantaine

L'entraîneur argentin de l'Atlético Madrid Diego Simeone (50 ans) a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé le club madrilène de Yannick Carrasco samedi soir dans un communiqué."L'équipe première, le staff technique et le personnel auxiliaire se sont tous soumis à des tests PCR hier vendredi dès leur retour du stage à Los Angeles de San Rafael (nord-ouest de Madrid) après qu'un cas positif a été détecté parmi les membres du voyage lors des examens passés jeudi", a écrit l'Atlético dans un communiqué diffusé samedi soir. "L'analyse en laboratoire de ces nouveaux tests a montré que notre entraîneur, Diego Pablo Simeone, a obtenu un résultat positif au Covid-19. Heureusement, notre technicien ne présente aucun symptôme, se trouve isolé à son domicile, et suit la quarantaine prévue après avoir été en contact avec l'équipe depuis lundi dernier", a précisé le club rojiblanco. L'Atlético Madrid a interrompu son stage vendredi après la découverte d'un cas positif parmi le personnel auxiliaire, mais a repris l'entraînement ce samedi, sans Simeone. Selon la presse, le résultat du nouveau test PCR de Simeone passé vendredi et obtenu samedi n'était pas concluant. Le technicien a donc dû passer un autre test samedi qui a confirmé le résultat positif au nouveau coronavirus. L'entraîneur des Colchoneros devra donc respecter une période d'isolement de deux semaines, et ne devrait pas pouvoir revenir à la tête de son équipe avant l'entrée en lice des Madrilènes en Liga, prévue le week-end du 26-27 septembre à domicile contre Grenade. L'équipe féminine de l'Atlético Madrid a déjà déploré beaucoup de cas positifs au nouveau coronavirus depuis la suspension du football en Espagne, mi-mars. Au sein de l'équipe première masculine, cinq joueurs ont déjà été testés positif au nouveau coronavirus : Renan Lodi, Angel Correa, Sime Vrsaljko, Diego Costa et Santiago Arias. Presque toutes les équipes de Liga ont déploré des cas de joueurs contaminés, encore plus depuis la reprise des entraînements à la mi-août pour la plupart des formations. Au total, une soixantaine de joueurs ont été testés positif au nouveau coronavirus en Liga. (Belga)