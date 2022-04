La Liga - David Silva prolonge à la Real Sociedad jusqu'en juin 2023

David Silva a prolongé son contrat auprès de la Real Sociedad jusqu'en juin 2023, alors qu'il arrivait à expiration en fin de saison. Le club, où il côtoie notamment le Diable Rouge Adnan Januzaj, l'a communiqué vendredi.L'Espagnol de 36 ans avait rejoint les Basques en 2020, après que beaucoup de rumeurs l'avaient envoyé à la Lazio de Rome. L'ancien international était arrivé libre de Manchester City où il était resté pendant 10 ans. Avec City, Silva a remporté 5 titres en Premier League, 5 Coupes de la Ligue, et 2 FA Cups. Il a disputé 436 matchs sous la vareuse bleu ciel, inscrivant 60 buts pour le club mancunien. Il a joué un rôle un peu moins important à la Sociedad, inscrivant 1 but et distribuant 4 assists en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. (Belga)