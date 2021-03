La Liga - Joan Laporta de retour comme président du FC Barcelone

Joan Laporta est de retour comme président du FC Barcelone après sa large victoire lors de l'élection présidentielle, dimanche.Après dépouillement de 99 pour-cent des bulletins, Laporta a obtenu plus de 57 pour-cent des suffrages, devançant largement Victor Font (32 pour-cent) et Toni Freixa (9 pour-cent). Plus de 50.000 socios (supporters-actionnaires) ont voté, soit en se rendant dans un bureau de vote, soit, pour la première fois de l'histoire du club, par courrier. Laporta, 58 ans, a été président de Barcelone entre 2003 et 2010. Durant son mandat, les Catalans ont remporté notamment deux Ligues des Champions et quatre championnats. Laporta succède à Josep Maria Bartomeu, qui avait démissionné fin octobre et qui a été arrêté, entendu par la justice puis relâché entre lundi et mardi dans l'affaire du "Barçagate", une campagne présumée de calomnies visant des figures du club. (Belga)

