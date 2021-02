La Liga - L'Atlético Madrid battu à domicile par Levante

L'Atlético Madrid, leader de Liga a été battu pour la deuxième fois de la saison à domicile en Liga, Levante, lors de la 24e journée du Championnat d'Espagne (0-2). Le Real Madrid va à Valladolid ce samedi soir et a l'occasion de mettre la pression sur les Colchoneros.Confortablement installés en tête de la Liga avec 6 points d'avance et un match de moins que le Real, les hommes de Diego Simeone ont subi une défaite, des oeuvres de Felipe (30e) et de Jorge De Frutos (90e+5). Yannick Carrasco n'a pas joué la rencontre, blessé. Le Real Madrid affronte Valladolid samedi soir avec la possibilité de revenir provisoirement à trois points de l'Atlético qui affrontera Chelsea mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. (Belga)