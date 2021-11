La Liga - Le FC Barcelone s'est éteint à Vigo (3-3) après avoir mené 0-3

Quelques heures après l'atterrissage de son nouvel entraîneur Xavi en Catalogne, le FC Barcelone a sombré sur le terrain du Celta Vigo, se faisant remonter à 3-3 après avoir mené 0-3 en première période, et stagne à la 9e place de la Liga.Les Catalans ont vite pris les devants grâce à trois buts marqués en première période: Ansu Fati, sorti sur blessure à la 39e, a ouvert le score dès la 5e minute, puis Sergio Busquets (18e) et Memphis Depay ont augmenté l'écart (35e), mais Nolito (74e) et l'inépuisable Iago Aspas, au bout du temps additionnel (52e, 90e+6) ont réussi à accrocher le nul. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.