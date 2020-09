La Liga - Lionel Messi (FC Barcelone) double buteur en amical contre Gérone

Pour son deuxième match amical de la saison, le FC Barcelone s'est imposé 3-1 devant le FC Gérone, pensionnaire de D2, grâce notamment à un doublé de son capitaine argentin Lionel Messi. Philippe Coutinho, revenue en Catalogne après un prêt au Bayern Munich, a marqué le troisième goal du Barça de Ronald Koeman.Lionel Messi a été le grand acteur du feuilleton footballistique de l'été après avoir annoncé le 25 août qu'il souhaitait mettre un terme de manière unilatérale à son contrat avec le club catalan, avec qui il est encore lié jusqu'au 30 juin 2021. L'Argentin, qui n'a connu aucun autre club en tant que professionnel, a finalement fait machine arrière. A noter que Luis Suarez et Arturo Vidal, annoncés en instance de départ par la presse locale, n'ont une nouvelle fois pas joué. Les deux joueurs sud-américains n'avaient pas été retenus samedi dernier lors du premier match amical de l'exercice 2020-2021. Le FC Barcelone aura quelques jours de préparation supplémentaires avant d'entamer son championnat, tout comme Getafe, Séville (C3), le Real Madrid, l'Atlético Madrid (C1) et Elche (playoffs d'accession à la Liga), car ces équipes ont terminé leur saison plus tard que les autres formations. Le premier match de Liga du Barça aura lieu le 27 septembre contre Villarreal. Samedi, le club catalan, vice-champion d'Espagne, disputera samedi le Trophée Gamper contre Elche à huis clos. (Belga)