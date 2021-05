La Liga - Mort accidentelle d'un adolescent à Madrid lors de la célébration du titre de l'Atlético

Un adolescent de 14 ans a trouvé la mort accidentellement samedi soir à Madrid lors de la célébration du titre de champion d'Espagne de football remporté un peu plus tôt par l'Atlético, ont indiqué les services d'urgence à l'AFP.Le drame s'est produit alors que le mineur se trouvait à bord d'une fourgonnette en compagnie de proches, une partie du corps passé au travers de la vitre. Et lorsque le véhicule est entré dans un parking souterrain d'une place proche du lieu des festivités, le jeune homme a heurté le mur, ce qui a provoqué un traumatisme crânien sévère. Les services d'urgence ont tenté en vain de le ranimer pendant une heure. Au moment de l'accident, plus de 2.000 supporters de l'Atlético s'étaient réunis sur la place de Neptune pour fêter le onzième titre de champion d'Espagne obtenu après une victoire à Valladolid (2-1) lors de la dernière journée de championnat. (Belga)

