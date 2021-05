La Liga - Real Madrid: Zidane dément avoir annoncé son départ à ses joueurs

Zinédine Zidane, annoncé sur le départ samedi soir par la presse espagnole, a démenti dimanche avoir prévenu ses joueurs, dont Thibaut Courtois et Eden Hazard, qu'il allait quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid à l'issue de la saison."Comment pourrais-je annoncer maintenant à mes joueurs que je vais m'en aller ? C'est un mensonge", a déclaré le technicien français en conférence de presse après le court succès du Real sur le terrain de l'Athletic Bilbao dimanche (0-1) lors de la 37e et avant-dernière journée de Liga, une victoire qui permet aux "Merengues" de croire encore en leurs espoirs de conserver leur titre en Liga. "Je me concentre uniquement sur la saison en cours. Il nous reste un match et on va tout donner. C'est la seule et unique chose qui m'importe pour l'instant. Le reste, on verra à la fin de la saison", a balayé Zidane dimanche après le succès à Bilbao. Samedi soir, la radio espagnole Onda Cero et le site Goal.com ont annoncé que Zidane, sous contrat jusqu'à l'été 2022, a déjà fait part de ses envies de démission à son vestiaire. D'après Goal.com, "l'entraîneur a informé ses joueurs samedi dernier (8 mai), avant d'affronter le Séville FC le dimanche à Valdebebas. C'est pour cette raison que la conférence de presse d'avant-match a été retardée", a indiqué le site spécialisé, avançant que son remplaçant pourrait être Massimiliano Allegri, Raul Gonzalez ou Joachim Löw. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je suis ici, ça oui. On joue demain, puis il restera un dernier match. Pour le reste, j'ignore ce qu'il va se passer", a glissé "Zizou" samedi lors d'une conférence de presse qui avait par moments des accents d'adieux. "Vous pensez peut-être qu'à chaque fois, j'abandonne mon poste pour m'ôter toute responsabilité, ou parce que les choses deviennent trop compliquées, ou quelque chose du genre. Absolument pas. Ce que je fais, je le fais à fond. Et après, parfois, il arrive un moment où les choses doivent changer", a encore sous-entendu "ZZ" samedi. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.