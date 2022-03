La ligne 5 du métro interrompue jusque mardi, la rame accidentée a été dégagée

La rame immobilisée en station à Pétillon sur la ligne 5 du métro bruxellois a été dépannée mais la circulation restera interrompue au moins jusqu'à mardi, le temps que les équipes techniques évaluent et réparent les éventuels dégâts, indique la Stib lundi après-midi. Des métrobus continueront à prendre en charge les voyageurs entre Mérode et Hermann-Debroux.Une rame de métro a heurté le quai de la station Pétillon lundi matin à cause d'une inondation qui a fait bouger les voies. La circulation des métros sur la ligne 5 a été interrompue. En début d'après-midi, la rame avait été dépannée et les équipes techniques étaient sur place pour évaluer les dégâts. Selon la Stib, le trafic ne reprendra pas avant mardi. (Belga)