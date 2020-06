La ligne d'information fédérale sur le coronavirus a déjà reçu 425.000 appels

La ligne d'information gratuite du gouvernement fédéral pour les questions sur le coronavirus a déjà reçu 425.000 appels depuis le 12 mars, a indiqué mardi le porte-parole du Centre de crise, Yves Stevens.Le pic a été atteint vers le 16 mars avec plus de 10.000 appels par jour, peu après l'entrée en vigueur des mesures de confinement. Après chaque Conseil national de sécurité, le nombre d'appels vers cette ligne a augmenté. Les courbes se sont aplanies et l'afflux a diminué, mais la semaine dernière, il y avait encore une moyenne de 3.300 appels quotidiens. Soixante-trois pour cent des coups de fil étaient en néerlandais et 37% étaient en français. Actuellement, 80 opérateurs sont encore actifs pour répondre aux questions des citoyens. Ils étaient jusqu'à 140 lors des jours de forte affluence. La ligne d'information est accessible au numéro 0800/14.689 chaque jour de 09h00 à 17h00. Un service par courriel est également disponible à l'adresse: info-coronavirus@health.fgov.be. (Belga)