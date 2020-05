La ligue allemande de football se réunira jeudi pour discuter d'une éventuelle reprise

La ligue allemande de football (DFL) a convié les 36 clubs des deux premières divisions à une assemblée générale jeudi, a appris mardi l'agence de presse allemande DPA.Durant cette visioconférence, les clubs allemands discuteront de la décision du gouvernement concernant une éventuelle reprise des compétitions sportives. La chancelière Angela Merkel et les ministres-présidents des seize Länder du pays se pencheront en effet sur la question mercredi. La Bundesliga est à l'arrêt depuis la mi-mars. La DFL et les clubs espèrent encore pouvoir terminer la saison pour le 30 juin, à condition de recevoir le feu vert des autorités. La reprise de la compétition est cependant remise en question. Sur les 1.724 effectués dans les 36 clubs professionnels, dix personnes ont été testées positives au coronavirus. Trois d'entre elles, deux joueurs et un kiné, viennent de Cologne, le club de Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete. Un membre du staff d'Erzgebirge Aue, club de deuxième division, a également été testé positif. Toute l'équipe a été placée en quarantaine jusqu'à jeudi où de nouveaux tests seront réalisés. Les joueurs doivent être testés négatifs à deux reprises avant de pouvoir reprendre l'entraînement. Wolfsburg, le club de Koen Casteels, le Werder Brême et Paderborn ont déjà annoncé que personne n'a été contaminé par le virus. (Belga)