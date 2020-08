La Lituanie s'ajoute à la liste des destinations en zone rouge

Les voyages en Lituanie ne sont désormais plus possibles, indique le SPF Affaires étrangères, lundi, dans une mise à jour de ses recommandations aux voyageurs.Outre la Lituanie, le SPF Affaires étrangères interdit aussi les déplacements non essentiels à destination des régions bulgares de Severoiztochen et Yugozapaden; des circonscription, région et villes espagnoles de Navarre, Aragon, Barcelone et Lleida; des régions roumaines du Centre, Sud-est, Sud-Munténie et Sud-Ouest Olténie; du département français de la Mayenne; de la ville britannique de Leicester et de la Région lémanique (Vaud, Valais, Genève) de Suisse. Les régions où les voyages sont conditionnés sont Chypre (test obligatoire), Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), Estonie (quarantaine), Irlande (quarantaine), Islande (test obligatoire ou quarantaine), Lettonie (quarantaine), Norvège (quarantaine), Pays-Bas (quarantaine) et Slovénie (quarantaine). La vigilance est également accrue (zone orange) vers l'Autriche (Haute-Autriche et Vienne), la Bulgarie (Severen tsentralen, Yugoiztochen, Yuzhen tsentralen), la Croatie (région Adriatique, région orientale, Zagreb), l'Espagne (Gérone, Tarragona, Pays basque, La Rioja, Estrémadure, Soria et Guadalajara, Castellón, Valence, Murcie, Almeria), la France (Ile de France, sauf Seine-et-Marne, Pays de la Loire, Département du Nord, Haut-Rhin, Haute-Savoie, Meurthe-et-Moselle et Vosges), le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland), la Pologne (Slaskie et Malopolski), le Portugal (Algarve, Région métropolitaine de Lisbonne), la Roumanie, la Slovénie (Slovénie orientale), la République tchèque (Prague, Bohême-Centrale, Jihovýchod et Moravie-Silésie), la Suède et le Royaume-Uni (East Midlands, North East & Yorkshire, North West et Irlande du Nord, Pays de Galles). L'ensemble des recommandations de voyage peut être consulté sur la page d'accueil du site internet du SPF Affaires étrangères, à l'adresse diplomatie.belgium.be. (Belga)