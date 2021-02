La Louvière et l'UMONS s'associent autour du projet "e-Sport - Santé - Éducation"

Le projet "e-Sport - Santé - Éducation" motivé par la ville de La Louvière et l'Université de Mons (UMons) et dévoilé mardi consiste à développer des synergies entre les acteurs et infrastructures du monde sportif dans la région du Centre en lien étroit avec le monde de la santé ou encore de l'entrepreneuriat.La mise en œuvre du projet "e-Sport - Santé - Éducation" vise une large palette de publics et d'objectifs, parmi lesquels l'amélioration de la santé physique et mentale des citoyens, la requalification urbaine via, notamment, des aménagements ou encore une meilleure mobilité, l'inclusion sociale et l'intégration des jeunes via l'accès au numérique, ainsi que le développement d'une filière économique liée au sport. "Ce projet repose sur de nombreux atouts en faveur du territoire de La Louvière et plus largement de la Communauté urbaine du Centre (CUC)", a indiqué le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert. "La région concentre à la fois deux structures hospitalières disposant d'une large expertise dans le domaine du sport, des clubs et groupes sportifs reconnus à l'échelle internationale, des entrepreneurs désireux d'investir en faveur du sport. Il existe une véritable communauté d'intérêt pour mettre sur pied un campus sport-santé-formation. Il serait évidemment impossible de tout concentrer physiquement sur un même site : l'objectif est plutôt de valoriser ce qui existe et donner du liant entre tous les projets comme, entre autres, l'équipe cycliste Intermarché-Wanty-Groupe Gobert, le football avec le club de la RAAL, le Rugby club de Soignies, le Centre équestre d'Ecaussinnes. On parle donc de synergie et de complémentarité." L'UMons sera le socle universitaire pour le déploiement du projet "e-Sport - Santé - Éducation" et le principal partenaire pour le développement de son domaine "recherche et développement". L'université s'associera avec la Haute-Ecole Condorcet pour les projets concernant, entre autres, la gestion de carrière des sportifs de haut niveau, l'approche numérique pour l'e-sport ou encore les filières de préparateur et éducateur sportif." (Belga)

