La Luxembourgeoise Christine Majerus s'impose à Dwingeloo

La Luxembourgeoise Christine Majerus a inscrit vendredi son nom au palmarès de la course cycliste féminine Drentse Acht van Westerveld (1.2). Après 134,2 kilomètres avec départ et arrivée dans la ville néerlandaise de Dwingeloo, la pensionnaire de la formation SD Worx s'est imposée devant la Canadienne Alison Jackson (Liv Racing Xstra) et la Néerlandaise Floortje Mackaij (DSM).C'est la 40e victoire en carrière pour Majerus, 35 ans, qui a notamment remporté le Boels Ladies Tour (2019) ainsi que 12 titres nationaux du Luxembourg en ligne et 15 sur le chrono. C'est la 3e victoire de la saison pour la formation SD Worx après celles acquises par la Belge Lotte Kopecky sur les Strade Bianche et la Néerlandaise Lonneke Uneken sur une étape du Bloeizone Fryslân Tour. (Belga)