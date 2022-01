La marque Renault vise désormais 100% de ventes électriques en Europe en 2030

La marque Renault vise non plus 90% mais 100% de ventes électriques en Europe en 2030, a annoncé jeudi le directeur général du groupe Renault, Luca de Meo."On s'est mis en tête de préparer les conditions pour que Renault soit une marque 100% électrique à horizon 2030", a indiqué M. de Meo. Un an après la présentation de son plan "Renaulution", Luca de Meo faisait le point avec les journalistes au Technocentre Renault de Guyancourt (Yvelines). La marque, fer de lance électrique du groupe, lance cette année une compacte électrique, la Mégane, et bientôt une version moderne de sa petite Renault 5, toutes deux fabriquées dans le nord de la France. "Dacia va suivre, et son électrification va être cohérente avec un positonnement qui nous impose de ne pas augmenter les prix", a souligné M. de Meo. Un an après la présentation de son plan "Renaulution", Luca de Meo faisait le point avec les journalistes au Technocentre Renault de Guyancourt (Yvelines). Les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs vont se poursuivre en 2022 mais "le pire" sera au premier semestre, a indiqué M. de Meo. "C'est concentré sur quelques fournisseurs (...) On ne peut pas espérer que ce soit résolu à court terme". 500.000 voitures ne seront pas produites à cause des pénuries, a confirmé le dirigeant. Le groupe a cependant réussi à réduire ses coûts fixes de 2 milliards d'euros par an "avec plus d'un an d'avance" sur son plan, a souligné le DG. (Belga)