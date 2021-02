La militante saoudienne Loujain al-Hathloul libérée

La militante saoudienne des droits humains Loujain al-Hathloul a été libérée après quasiment trois ans passés en prison, a annoncé mercredi soir sa famille."Loujain a été libérée", a écrit sur Twitter, sa sœur Lina, ajoutant en anglais que "Loujain est à la maison". La militante avait été condamnée le 29 décembre à cinq ans et huit mois de prison en vertu d'une loi "antiterroriste", une peine assortie d'un sursis qui la rendait libérable dans quelque deux mois, selon sa famille. Loujain al-Hathloul, 31 ans, a été reconnue coupable de "diverses activités prohibées par la loi antiterroriste", a précisé le média en ligne pro-pouvoir Sabq, qui a assisté à l'audience. Selon des médias saoudiens, la peine est assortie d'un sursis de deux ans et dix mois "à condition qu'elle ne commette pas de nouveau crime dans les trois ans". La période passée en détention provisoire est prise en compte ce qui rend Loujain al-Hathloul, arrêtée en mai 2018, libérable dans "deux mois", a tweeté sa sœur Lina. Une source proche de la famille et le groupe d'opposition ALQST, basé à Londres, ont déclaré qu'elle serait libérée avant le mois de mars. Le tribunal avait également interdit à la militante de quitter le royaume pendant cinq ans, avait ajouté Lina al-Hathloul, précisant que sa sœur avait l'intention de faire appel du jugement. (Belga)