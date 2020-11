La ministre flamande Crevits appelle à une décision rapide sur les prochaines soldes

Selon la ministre flamande de l'Economie Hilde Crevits, on se dirige potentiellement vers un report des soldes d'hiver, qui ont habituellement lieu en janvier. La décision est cependant à prendre au niveau fédéral. Elle l'a indiqué dimanche lors de l'émission "De Zevende Dag" (VRT).Selon elle, il y a eu concertation avec le secteur durant la semaine, et les avis sont partagés, à environ moitié-moitié pour ou contre. La ministre régionale espère qu'une décision sera rapidement prise, "sans attendre deux semaines de plus". L'infectiologue flamande Erika Vlieghe a indiqué durant la même émission que la fermeture des magasins était selon elle une décision purement politique, car "faire les courses en soi n'est sans doute pas risqué", à tout le moins "si les gens sont raisonnables et se répartissent". (Belga)