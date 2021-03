La ministre flamande du Tourisme ne veut pas de trains supplémentaires vers la Côte

La ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir (N-VA), ne souhaite pas que l'on ajoute des trains vers la Côte belge, a-t-elle indiqué vendredi à la rédaction de la VRT."Comme rien n'est ouvert, je me demande bien ce qu'un citoyen peut aller y faire", a-t-elle commenté. "Si les terrasses ne sont pas ouvertes, on ne peut aller nulle part aux toilettes". Le parti de la ministre flamande, la N-VA, a plaidé de manière répétée ces derniers temps pour rouvrir les terrasses lors des vacances de Pâques, qui débutent dans deux semaines. Il s'agirait de veiller à ce que les personnes puissent se répartir, en extérieur, plutôt que de former des groupes compacts dans les parcs et à la Côte. (Belga)