La ministre Valérie Glatigny marche à Nivelles pour attirer l'attention sur "Octobre rose"

La ministre des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a participé dimanche matin à Nivelles à une marche ADEPS organisée par l'amicale de l'Institut provincial d'enseignement technique (IPET). Cette marche constituait aussi une occasion de sensibiliser le grand public à la campagne "Octobre rose", pour la prévention du cancer du sein. C'est notamment pour attirer l'attention sur cette cause, et pour souligner également la reprise des marches Adeps, que la ministre Glatigny a marché à Nivelles. Elle a été rejointe sur place par la ministre nivelloise Valérie de Bue, ministre régionale en charge du tourisme et du patrimoine."Mon souhait était de soutenir les marches 'Points verts' de l'Adeps qui ont pu reprendre, et attirer l'attention sur la prévention du cancer du sein, notamment l'importance du dépistage", indiquait à Nivelles la ministre Glatigny. L'Adeps est partenaire de l'opération "Octobre rose" et profite donc de l'organisation de ses marches du week-end pour sensibiliser les participants à l'importance de la prévention. Dans le cadre de la prévention du cancer du sein, l'association Pink Ribbon a mis sur pied un défi en ligne pour promouvoir l'activité physique. La "Marche rose" (www.lamarcherose.be) consiste à tenter de faire 10.000 pas par jour entre le 1er et le 31 octobre. (Belga)