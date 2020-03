La moitié des voyageurs ont été remboursés

Près de 25.000 voyageurs touchés par la faillite du tour-opérateur Thomas Cook fin septembre ont depuis été remboursés, indique mercredi le Fonds de garantie voyages (GFG). Celui-ci, qui traite les dossiers de remboursement, a déjà versé plus de 15 millions d'euros.Selon son directeur Mark De Vriendt, plus de la moitié des dossiers de remboursement ont été bouclés. Actuellement, les dossiers traités concernent des voyageurs qui devaient partir jusque fin décembre. Le "claim center" du Fonds de garantie voyages reste dans les délais pour clore la grande majorité des dossiers d'ici mai, ajoute le directeur. Thomas Cook a été déclaré en faillite fin septembre en Belgique, après la chute de la société mère britannique. Le Fonds de garantie voyages, créé et financé par le secteur, a alors été activé afin de rapatrier les quelque 13.000 voyageurs bloqués à l'étranger, avant de rembourser ceux qui avaient annulé leur voyage en raison de la faillite. Le fonds a remboursé les premiers voyageurs fin novembre. (Belga)