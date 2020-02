La Museum Night Fever aura lieu le 14 mars dans 31 musées

La 13e édition de la Museum Night Fever se tiendra le samedi 14 mars à partir de 19h00 dans 31 musées Bruxellois. C'est la plus grande édition jamais organisée de cette soirée culturelle. Au programme : de la musique, des performances, des animations, des films et pas moins de cinq afterparties dans cinq des musées participants.La Museum Night Fever entend mettre la jeunesse à l'honneur cette année. Issus de toutes les disciplines, 1.000 jeunes talents s'inspireront des collections et expositions du moment pour transformer les musées participants en véritables terrains de jeu. L'an dernier, c'étaient 17.000 curieux qui s'étaient rendus dans les 30 établissements partenaires, le soir du 23 février. Pour cette édition 2020, les organisateurs espèrent battre un record d'affluence en allongeant la liste des lieux à visiter pour cet événement : deux nouveaux venus, le Musée des égouts et la Fondation A Stichting ouvriront pour la première fois leurs portes aux participants de la Museum Night Fever. Les 31 établissements seront accessibles de 19h00 à 01h00, après quoi cinq afterparties auront lieu au MIMA, au Musée de l'armée, à experience.brussels, au WIELS et aux Halles Saint-Géry. Les préventes, au prix de 13€, sont disponibles sur museumnightfever.be et incluent l'accès à tous les musées, aux afterparties, aux navettes et aux bus Noctis de la Stib. Le programme complet sera dévoilé le 17 février. (Belga)

