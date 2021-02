La Nasa crée un poste de conseiller climatique en son sein

La Nasa a annoncé mercredi créer un nouveau poste de conseiller pour le climat en son sein, dans le cadre des objectifs scientifiques et environnementaux de la nouvelle administration Biden pour l'agence spatiale américaine.Le climatologue Gavin Schmidt, qui dirige l'Institut Goddard pour les études spatiales (GISS) de la Nasa depuis 2014, assurera ce rôle par intérim en attendant une nomination permanente. "Ce poste donnera aux dirigeants de la Nasa un éclairage crucial et des recommandations pour le large spectre des programmes scientifiques, technologiques, et d'infrastructures liés au climat de l'agence", a déclaré l'administrateur par intérim de l'agence, Steve Jurczyk. La Nasa est célèbre pour ses programmes d'exploration de l'espace, mais étudier la planète Terre fait également partie de sa mission. Elle possède plus d'une vingtaine de satellites et d'autres instruments observant la Terre et livrant des indicateurs clés sur le changement climatique. Les responsabilités du nouveau conseiller seront notamment de promouvoir des investissements, ainsi que des initiatives aéronautiques ou technologiques centrées par exemple sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Le président Joe Biden n'a pas encore donné ses priorités concernant l'exploration spatiale. Sous l'ancien président Donald Trump, les Etats-Unis ont fixé le retour d'Américains sur la Lune pour 2024 dans le cadre du programme Artemis. (Belga)