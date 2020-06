La Nasa lancera son rover Perseverance vers Mars le 17 juillet

La Nasa devrait lancer son rover Perseverance vers Mars le 17 juillet prochain, a annoncé mercredi l'agence spatiale américaine.Ce véhicule exploratoire, pesant une tonne, s'envolera à bord d'une fusée Atlas V depuis Cap Canaveral en Floride, a précisé la Nasa dans un communiqué de presse. L'engin, qui a la taille d'une petite voiture, doit atterrir sur la planète rouge en février de l'année prochaine. Il est conçu pour rechercher des signes de vie microbienne passée et étudier le climat et la géologie de Mars, en recueillant et en stockant des échantillons de roche et de sol. Perseverance permettra également de tester de nouvelles technologies au profit de la future exploration robotique et humaine de Mars. (Belga)