La NASA suspend ses projets lunaires

La NASA a annoncé suspendre les travaux de construction et d'essai de la fusée et du vaisseau de sa mission habitée Artemis sur la Lune, en raison du nombre croissant de personnes affectées par le nouveau coronavirus dans ses équipes.L'agence spatiale américaine ferme son centre d'assemblage de Michoud, à la Nouvelle Orléans, où est fabriqué son lanceur lourd Space Launch System (SLS), ainsi que le banc d'essai Stennis Space Center, dans l'Etat du Mississipi, a annoncé jeudi l'administrateur Jim Bridenstine. Cette décision "à Stennis est due au nombre croissant de cas de (maladie) Covid-19 dans la population autour du centre, au nombre d'employés en autoconfinement parmi notre personnel sur place et à un cas confirmé de contamination dans notre équipe à Stennis", a-t-il dit. "La NASA va temporairement suspendre la production et les tests du matériel du SLS et d'Orion. La NASA et les équipes de sous-traitants vont mettre en oeuvre de façon ordonnée un arrêt du site qui mettra tout le matériel en sécurité en attendant que le travail puisse reprendre". Le Space Launch System est un lanceur puissant destiné à emporter le vaisseau spatial Orion. La pandémie de Covid-19, liée au nouveau coronavirus, pourrait donc gêner les objectifs du gouvernement américain d'amener un équipage sur le sol lunaire d'ici 2024. "Nous sommes conscients qu'il y aura des impacts sur les missions de la NASA, mais alors que nos équipes s'attachent à analyser la situation globale et à réduire les risques, notre première priorité est la santé et la sécurité du personnel de la NASA", a déclaré M. Bridenstine. Cette mission du programme Artemis de la NASA est la première d'une série dont l'objectif est d'effectuer des séjours de longue durée à la surface de la Lune pour étudier celle-ci et mettre au point les techniques nécessaires à des missions habitées à la surface de Mars. (Belga)