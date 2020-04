La NBA négocie avec les joueurs une baisse de salaires

La Ligue nationale de basket nord-américaine (NBA) a entamé des négociations avec les représentants des joueurs sur les conséquences financières de la crise du coronavirus pour les joueurs. Selon la chaîne de télévision sportive ESPN, chaque match annulé coûtera un pour cent de leur revenu annuel aux joueurs.La NBA est à l'arrêt depuis le 11 mars et l'annonce de l'infection au coronavirus du joueur de Utah Rudy Gobert. On ignore encore si la saison régulière, qui comprend 82 matchs par équipe, pourra être menée à son terme. Chaque équipe a encore entre quinze et vingt matchs à jouer. Après cela, les playoffs doivent encore se jouer. La convention collective de travail que le syndicat des joueurs a conclue avec la NBA contiendrait une option qui prévoit qu'en cas de force majeure (comme le coronavirus), une partie des salaires des joueurs peut être retenue. Par ces négociations, les parties veulent éviter aux joueurs de devoir rembourser une partie de leur salaire plus tard. Certains cadres dirigeants de la NBA ont déjà donné le bon exemple la semaine dernière en acceptant une réduction de salaire. Par exemple, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a accepté de retenir 20 % de son salaire tant que la crise persistera. Selon certaines estimations, la NBA pourrait perdre jusqu'à un milliard de dollars cette saison. Plusieurs scénarios sont envisagé pour terminer la saison quand la crise sanitaire, qui touche de plein fouet les Etats-Unis, sera terminée. Parmi les pistes sérieuses évoquées : disputer les rencontres à huis clos et dans un même lieu, limiter la saison régulière à 70 matchs ou encore disputer les séries des playoffs au meilleur des trois matchs au lieu de sept. (Belga)