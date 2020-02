La neige quittera progressivement la Belgique cette nuit

Une zone pluvio­-neigeuse traversera la Belgique jeudi après­-midi, selon les prévisions de l'IRM. Sur l'ouest et le centre du pays, il s'agira de pluie ou de neige fondante pouvant temporairement se transformer en neige. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations tomberont sous forme de neige ou de neige fondante avec des routes glissantes et parfois difficiles en Ardenne. En fin de journée, le temps redeviendra progressivement plus sec sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 0 et 6 degrés.Ce soir, des chutes de neige ou de neige fondante se produiront encore sur la moitié est du pays. Durant la nuit, les chutes de neige s'évacueront progressivement vers l'Allemagne et de larges éclaircies reviendront à partir de l'ouest du pays. La nuit sera froide avec des températures de 2 degrés en bord de mer, 0 à ­2 degrés dans le centre du pays et ­2 à ­5 degrés en Ardenne. Des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et la neige rendra les routes très glissantes en Ardenne. Vendredi, après une matinée froide et une embellie passagère l'avant­-midi, les nuages reviendront l'après­-midi puis une zone de pluie envahira le pays par l'ouest. Elle pourra temporairement être précédée de neige sur les hauts plateaux de l'est. Les maxima ne dépasseront pas 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 6 degrés sur l'ouest du pays. (Belga)