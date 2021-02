La nouvelle date de Charleroi-Club de Bruges connue au plus tôt début mars

La commission du calendrier de la Fédération Royale Belge de Football (RBFA) pourra annoncer au plus tôt début mars la date du match de la 26e journée de la Jupiler Pro League entre le Sporting Charleroi et le Club de Bruges. Celui-ci a été reporté dimanche en raison de l'état du terrain. Le calendrier chargé des champions de Belgique limite les possibilités du responsable du calendrier, Nils Van Brantegem.Trois matchs de la 26e journée de la 1A n'ont pas pu avoir lieu le week-end dernier en raison de terrains rendus impraticables par le gel. Waasland-Beveren - Eupen et Ostende - Genk ont été annulés samedi, Charleroi - Club de Bruges a également été reporté. Deux d'entre eux sont prévus cette semaine. Mercredi en début de soirée à 17h00, Waasland-Beveren donne le coup d'envoi contre Eupen. A 19h00 c'est au tour du KV Ostende d'accueillir le Racing Genk. La nouvelle date de Charleroi - Club de Bruges n'est pas encore fixée. Il ne sera possible de la fixer qu'au début du mois de mars, indique l'Union belge de football. La programme des Brugeois est complet. Ils sont engagés en Europa League (seizièmes de finale contre le Dynamo Kiev) mais aussi en Croky Cup (quarts de finale au Standard). Jusqu'au 2 mars, il n'y a pas de possibilité d'organiser un match en semaine. Si les joueurs de Philippe Clement devaient se hisser en quarts de finale de l'Europa League et progresser également en Coupe de Belgique, il faudra attendre la fin de la saison régulière pour trouver une date de libre. Il ne resterait qu'une seule option, à savoir un match en milieu de semaine entre le dernier match de saison régulière (16-18 avril) et la finale de la Coupe (25 avril). Il y a éventuellement la période internationale à la fin du mois de mars, lorsque les clubs doivent libérer leurs joueurs pour les sélections nationales. . (Belga)

