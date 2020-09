La pandémie a eu un impact important sur l'indice de la masse salariale

Les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 et plus particulièrement le recours au chômage temporaire dans les principaux secteurs de l'activité économique ont eu un impact sur l'évolution de l'indice de la masse salariale au deuxième trimestre, indique mercredi Statbel, l'office belge de statistique.Les plus importantes baisses ont été enregistrées dans la section "Hébergement et restauration" avec un indice désaisonnalisé de la masse salariale de 31,9 au deuxième trimestre, soit un recul de 73% par rapport au deuxième trimestre 2019 et dans la section "Construction" avec un indice désaisonnalisé de 87,5 au deuxième trimestre, soit une baisse de 24% par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'indice de la masse salariale a aussi baissé dans l'industrie (96,83, soit une baisse de 12,5%), dans le commerce et la réparation (85,06, soit une baisse de 21,7%) et les services (92,69, soit une baisse de 23,6%). (Belga)

