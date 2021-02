La phase finale de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) reportée

La phase finale de la Billie Jean King Cup, le nouveau nom de la Fed Cup, prévue du 12 au 16 avril à Budapest en Hongrie a été reportée jeudi par la fédération internationale de tennis (ITF) à cause de la pandémie de coronavirus. Douze pays, dont la Belgique, devaient lutter pour la victoire finale.Il s'agit de la phase finale de 2020 qui avait alors été repoussée en avril 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. L'ITF et les autorités hongroises avaient d'abord réfléchi à organiser le tournoi à huis clos avant de décider d'un report. Les douze nations ont été réparties dans quatre groupes de trois pays. La Belgique sera opposée à l'Australie et la Biélorussie. Chaque duel est composé de deux matches simples et un double. Le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour les demi-finales et les deux finalistes sont automatiquement qualifiés pour la prochaine édition. La France est la tenante du titre. En fin d'année 2020, l'ITF avait annoncé que la Fed Cup était renommée Billie Jean King Cup, en hommage à l'ancienne joueuse américaine de 77 ans qui s'est engagée pour plus d'égalité des genres après sa carrière. (Belga)