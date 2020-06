La pluie continue d'abreuver le pays

Le ciel déversera encore vendredi des pluies longtemps retenues, sous des températures assez fraîches. Les averses pourront même être soutenues dans l'après-midi et le vent sera modéré à assez fort, prévoit l'Institut royal météorologique.Les nuages se rappelleront au doux souvenir des Belges dès les premières lueurs, accompagnés ci et là de quelques gouttes. Des éclaircies viendront ensuite donner le change à partir de l'ouest mais les averses n'auront pas dit leur dernier mot. Celles-ci s'intensifieront d'ailleurs l'après-midi avec un coup de tonnerre en embuscade par endroits. Les températures se montreront frileuses entre 9°C et 15°C en journée. Le vent sera modéré à assez fort, tandis que des rafales pourront atteindre 50 à 65 km/h durant l'après-midi. Quelques averses résiduelles s'étireront en soirée et de nouvelles arriveront depuis l'ouest pendant la nuit. Les minima seront compris entre 5°C et 10°C. Le vent sera encore assez fort au littoral. (Belga)