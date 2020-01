La pluie fait son retour dans l'après-midi

La nébulosité augmentera jeudi après-midi depuis la frontière française et il s'en suivra des pluies faibles à modérées, plus marquées au sud du pays. Toutefois, des éclaircies seront encore possibles temporairement sur l'est. Les maxima, atteints en soirée, seront compris entre 6°C en Hautes Fagnes et 11°C dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest. Des rafales jusque 55 km/h seront également possibles.La nébulosité restera abondante en soirée avec de faibles pluies par intermittence puis un risque d'ondée. En Ardenne, les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité. Les minima oscilleront entre 5°C et 10°C sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest, s'orientant à l'ouest- sud-ouest. Des rafales jusque 55 km/h seront également possibles. Même programme vendredi puisque la nébulosité restera abondante avec de rares éclaircies et quelques bruines par intermittence. Les maxima resteront doux et balanceront entre 7 et 11°C. Le vent de sud-ouest sera généralement modéré dans l'intérieur et assez fort à la Côte. (Belga)