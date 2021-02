La pluie gagnera la Belgique ce week-end

Le temps sera doux et le risque de pluie assez réduit ce vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques gouttes pourront cependant déborder sur le sud-est du pays et à la Côte. Les maxima varieront de 7 à 11°C.La pluie grignotera davantage de territoire samedi et arrosera finalement la plupart du pays en soirée. Les températures oscilleront entre 4 et 9°C le matin, puis baisseront durant la soirée pour s'établir à 2°C en Campine et 6°C dans les régions proches de la France. Des pluies importantes s'abattront sur tout le pays dans la nuit de samedi à dimanche. Elles se transformeront progressivement en neige sur la Campine, puis sur une grande partie de la Flandre, avec une accumulation de 15 cm en Campine et de de 5 à 10 cm en Flandre. Quelques pluies verglaçantes ne seront pas exclues localement. Le mercure chutera et se situera en fin de nuit entre -2°C en Campine et 4°C en Gaume. Dimanche, le ciel sera nuageux et chargé de pluie. Des gouttes tomberont sur la moitié sud du pays, tandis que des flocons saupoudreront le nord. Le matin, les températures seront proches de 0°C en Flandre mais des valeurs de 7 à 8°C seront encore observées en Wallonie. Au fil des heures, le mercure diminuera partout. (Belga)