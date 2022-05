La police a constaté 2.387 infractions et retiré 503 permis pour distraction au volant

La police fédérale de la route et 110 zones de la police locale ont constaté 2.387 infractions et procédé à 503 retraits de permis mardi et mercredi lors d'une première action nationale de contrôles ciblant la distraction au volant, a annoncé vendredi la police fédérale dans un communiqué de presse.Sur les 2.387 infractions constatées. 2.331 concernaient l'usage du GSM au volant et 114 d'autres formes de distraction. Selon la police fédérale, l'inattention au volant serait à l'origine d'un quart des accidents de la route. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden s'est rendue mardi sur le terrain à Wetteren, le long de l'autoroute E40, afin d'assister à un contrôle. Lors de sa visite, plusieurs automobilistes et chauffeurs de poids lourds ont été verbalisés et écartés de la circulation. "Malgré la majoration des amendes, de nombreux conducteurs continuent à ne pas respecter l'interdiction de l'usage du GSM au volant, notamment", a-t-elle déclaré. "C'est pourquoi la police locale et la police fédérale se sont associées, pour la première fois, afin d'organiser une action nationale de grande envergure dédiée à cette problématique. En misant à la fois sur la sensibilisation et la répression, nous espérons susciter un changement de mentalité et sauver des vies." "La société et les technologies évoluent avec les dérives qui peuvent en découler. Avec cette action au niveau de la police intégrée, nous montrons que la police n'est pas en reste et que nous nous adaptons aux phénomènes accidentogènes", a ajouté le commissaire divisionnaire Koen Ricour, directeur de la police fédérale de la route. "La distraction au volant est à l'origine de nombreux accidents. Par cette action, qui allie sensibilisation et répression, nous souhaitons faire prendre conscience aux usagers de la route des risques qu'ils prennent à la fois pour eux et pour les autres." (Belga)