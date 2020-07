La police allemande abat un homme à Mayence après une attaque au couteau

La police de Mayence, en Allemagne, a tiré sur un homme armé d'un couteau et qui a tenté d'attaquer les agents. La police avait auparavant voulu maîtriser l'homme de 57 ans avec un spray au poivre et un taser. On ne sait toujours pas combien de coups de feu ont été tirés.La police avait été alertée par un appel pour signaler que deux hommes s'étaient bagarrés. Sur les lieux, la police a trouvé un homme blessé par un couteau. L'individu a alors été emmené à l'hôpital. La police a poursuivi l'autre homme dans un immeuble où sa mère aurait vécu. Une confrontation aurait alors eu lieu au cours de laquelle l'homme a été abattu. (Belga)

