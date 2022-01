La police allemande cible les achats de bateaux pneumatiques des passeurs de migrants

La police allemande, en coopération avec les forces de l'ordre françaises et britanniques, annonce qu'elle va sévir contre les passeurs qui achètent des canots pneumatiques et moteurs hors-bord en Allemagne pour faire traverser la Manche aux migrants.Les enquêteurs allemands disent avoir des informations selon lesquelles ces bateaux mais aussi des gilets de sauvetage achetés en Allemagne sont utilisés pour faire passer des personnes de la France vers la Grande-Bretagne. Une coopération entre les trois pays impliqués a été donc été mise en place pour surveiller ce commerce, l'objectif étant de démanteler les bandes de passeurs. Selon la police française, 90 % des bateaux et des moteurs hors-bord utilisés par les contrebandiers sont achetés en Allemagne, avant d'être acheminés vers la Belgique. En France, une carte d'identité et un numéro de téléphone doivent être présentés lors de l'achat de canots pneumatiques et à moteur. (Belga)