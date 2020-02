La police de Bruges se prépare avant le match contre Manchester United

La police de Bruges a pris diverses mesures de précaution à l'approche du match opposant le Club de Bruges à Manchester United jeudi prochain. En 2015, l'arrivée du club anglais avait provoqué des affrontements entre supporters. La police veut éviter de nouveaux incidents. Les forces de l'ordre attendent 1.500 supporters.Le Club de Bruges affrontera à nouveau Manchester United le 20 février prochain dans le cadre de l'Europa League. La rencontre est considérée comme à risque en raison des affrontements qui avaient éclaté entre les supporters des deux clubs en 2015. Pour éviter de tels incidents, la police locale a notamment contacté la société flamande de transports en commun De Lijn et les compagnies de taxi de Bruges pour leur demander de ne pas "mélanger" les supporters des deux clubs. Les établissements de restauration dans un rayon d'un kilomètre autour du stade et dans certains quartiers du centre-ville ne sont en outre pas autorisés à servir des boissons dans du verre. Les supermarchés et les magasins de nuit ont également été invités à ne pas promouvoir l'alcool ce jour-là et à respecter l'interdiction du verre. La majorité des supporters anglais devraient passer la nuit dans le centre de Bruges. La police locale déploiera donc des hommes supplémentaires et procédera également à des contrôles sur les routes menant au stade. Les supporters étrangers qui n'ont pas de billet valide pour le match seront refusés. (Belga)