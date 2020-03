La police demande aux systèmes de navigation de ne pas faire contourner les contrôles

La police a pris contact avec les entreprises de systèmes de navigation comme Waze, Coyote et TomTom, leur demandant de ne pas favoriser dans leurs directions de trajet des routes qui évitent les contrôles policiers mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'information est développée samedi par la VRT et confirmée par la police fédérale.Les entreprises qui proposent de telles applications ou directions via GPS vont adapter leur logiciel, sur demande de la police, pour ne pas que les contrôles soient systématiquement contournés par les utilisateurs. Pour le moment, dans le cadre des mesures de confinement visant à ralentir la propagation du virus, les déplacements non-essentiels de la population sont en effet interdits. Des contrôles de police ont notamment été instaurés près des frontières. "Il est très dommage de constater que des citoyens cherchent à contourner les contrôles", qui visent justement à protéger la population dans ce contexte de pandémie, a commenté Sarah Frederickx, porte-parole de la police fédérale. Les autorités ont encore martelé samedi qu'il est vraiment requis des habitants de rester chez eux autant que possible, en-dehors des déplacements indispensables vers le lieu de travail, des courses essentielles et de sorties pour faire de l'exercice. "Nous ne sommes pas là pour embêter les gens", ajoute encore Sarah Frederickx. (Belga)